Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Количество членов партии «Единая Россия» в ДНР выросло до 142 тысяч человек

Владимир Якушев: у «Единой России» самая крупная партийная организация в ДНР

close
Единая Россия

«Единая Россия» является самой крупной партийной организацией в ДНР, насчитывающая более 142 тыс. человек, заявил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев на встрече с партийным активом, сообщает пресс-служба партии.

«Донбасс, являющийся молодым регионом России, уже успел столкнуться с самыми серьезными вызовами. Благодаря решимости и героизму народа Донбасса удалось сохранить наш язык и культуру», — отметил Якушев.

Он добавил, что для развития партии важно, чтобы первичные организации понимали свою значимость и были мотивированы двигаться вперед.

Также Якушев отметил, что вопрос мотивации людей в первичных организациях остается самым обсуждаемым.

«Должен быть постоянный контакт с депутатами — начиная от депутатов Госдумы и заканчивая местными», — сказал он.

Также на встрече выступил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что первички «Единой России» в ДНР выступают ключевым звеном во взаимодействии между жителями и региональной властью.

В заключении Владимир Якушев подчеркнул, что одна из ключевых задач «Единой России» — подготовка к выборам 2026 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами