Количество членов партии «Единая Россия» в ДНР выросло до 142 тысяч человек

«Единая Россия» является самой крупной партийной организацией в ДНР, насчитывающая более 142 тыс. человек, заявил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев на встрече с партийным активом, сообщает пресс-служба партии.

«Донбасс, являющийся молодым регионом России, уже успел столкнуться с самыми серьезными вызовами. Благодаря решимости и героизму народа Донбасса удалось сохранить наш язык и культуру», — отметил Якушев.

Он добавил, что для развития партии важно, чтобы первичные организации понимали свою значимость и были мотивированы двигаться вперед.

Также Якушев отметил, что вопрос мотивации людей в первичных организациях остается самым обсуждаемым.

«Должен быть постоянный контакт с депутатами — начиная от депутатов Госдумы и заканчивая местными», — сказал он.

Также на встрече выступил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что первички «Единой России» в ДНР выступают ключевым звеном во взаимодействии между жителями и региональной властью.

В заключении Владимир Якушев подчеркнул, что одна из ключевых задач «Единой России» — подготовка к выборам 2026 года.