Россиянин попытался сбежать от судебных приставов через соседский балкон

В Омске 36-летний местный житель попытался скрыться от приставов через балкон соседей, но его поймали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Как уточнили в ведомстве, мужчина длительное время злоупотребляет запрещенными веществами и алкоголем. Чтобы покупать желаемое, злоумышленник украл у своих знакомых смартфоны, за что на него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Обвиняемый был вызван в суд, но не явился туда.

Тогда приставы пришли к нему домой на улицу Пархоменко, чтобы привести его на рассмотрение дела принудительно. Увидев правоохранителей, нарушитель попытался сбежать от них. В домашней одежде и босой он перебрался с балкона своей квартиры на балкон соседей. Это заметил инспектор, оставшийся ждать коллег у подъезда. Беглеца задержали, с ним провели разъяснительную беседу, после чего доставили его в суд.

Ранее в Новосибирске женщина пыталась сбежать от приставов через потайную дверь.