В США мужчина ударил ножом свою подругу, потому что ему не понравилась ее новая стрижка, пишет Mirror

Как пишут СМИ, конфликт произошел между Бенджамином Гарсией Гуалем и Кармен Сильвой. Мужчине не понравилась новая стрижка подруги, о чем он ей и сообщил. Женщина ответила на претензию, после чего американец взял нож и нанес ей им несколько ударов.

В ходе драки мужчина также серьезно ранил Луиса, брата Кармен. На место происшествия прибыли правоохранительные органы, которые после погони задержали Гуаля. Медики попытались спасти женщину, но не смогли из-за тяжелых травм.

В машине Бенджамина был найден кухонный нож с пятнами крови. Гуаль был арестован и находится в тюрьме округа Ланкастер без права на залог.

Ранее женщина в Аргентине ударила бойфренда ножом за то, что он поздоровался с другой девушкой.