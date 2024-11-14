Зал «Зарядье» расширит программу мероприятий для детей

Зал «Зарядье» при поддержке Департамента культуры города Москвы открыл новый проект для детей, в котором объединены концертные программы для семейной аудитории, сообщается на сайте mos.ru.

Всего ежемесячно для детей будут проводить более 10 концертов.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента культуры Алексей Фурсин, концерты адаптированы для детей.

«Многие концерты дополняет интерактивная программа в фойе перед началом представлений, а также есть другие мероприятия», — сказал он.

В декабре на сцену вернется крупнейший проект для семейной аудитории «Волшебный оркестр». Для детей 7 и 9 декабря проведут симфонический спектакль «Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны». В рамках спектакля детей в интерактивной форме обучат основам музыкальной грамоты.

Также одним из концертов в рамках программы станет «Завтрак с Щелкунчиком», который пройдет 30 декабря. Дети смогут слушать музыку, танцевать и взаимодействовать с инструментами в уютной атмосфере нового концертного пространства.

Репертуар также представлен операми и концертами, основанными на классических литературных произведениях, входящих в школьную программу.