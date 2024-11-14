Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зал «Зарядье» расширит программу мероприятий для детей

Каждый месяц в зале «Зарядье» будет проходить более 10 мероприятий для детей

close
Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Зал «Зарядье» при поддержке Департамента культуры города Москвы открыл новый проект для детей, в котором объединены концертные программы для семейной аудитории, сообщается на сайте mos.ru.

Всего ежемесячно для детей будут проводить более 10 концертов.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента культуры Алексей Фурсин, концерты адаптированы для детей.

«Многие концерты дополняет интерактивная программа в фойе перед началом представлений, а также есть другие мероприятия», — сказал он.

В декабре на сцену вернется крупнейший проект для семейной аудитории «Волшебный оркестр». Для детей 7 и 9 декабря проведут симфонический спектакль «Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны». В рамках спектакля детей в интерактивной форме обучат основам музыкальной грамоты.

Также одним из концертов в рамках программы станет «Завтрак с Щелкунчиком», который пройдет 30 декабря. Дети смогут слушать музыку, танцевать и взаимодействовать с инструментами в уютной атмосфере нового концертного пространства.

Репертуар также представлен операми и концертами, основанными на классических литературных произведениях, входящих в школьную программу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами