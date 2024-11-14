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Третий федеральный форум «Цифровой алмаз» собрал рекордное количество участников

Более 3600 человек приняли участие в форуме «Цифровой алмаз»

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Андрей Сорокин/ЯСИА

Более 3600 человек стали участниками третьего федерального форума «Цифровой алмаз», рассказал глава Якутии Айсен Николаев, которого цитирует официальный информационный портал республики Саха.

«Форум этого года собрал рекордное число участников. Самое главное и важное на этом форуме то, что на всех его мероприятиях речь шла именно о практических инициативах и проектах, реальном развитии цифровизации в регионах», — сказал он.

Также на планерном заседании с участием заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрея Заренина Николаев отметил, что необходимо объединить Россию и страны БРИКС для масштабирования практик креативной экономики.

Главная тема третьего федерального форума – цифровая трансформация регионов, ставшая одной из национальных целей развития России, установленных указом президента Владимира Путина. Она предусматривает внедрение передовых технологий, опережающее развитие высокотехнологичных отраслей, формирование рынка данных, увеличение доли отечественного программного продукта и другие направления.

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