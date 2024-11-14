Экс-замглавы Краснодара осудили по делу о передаче взятки

Экс-замглавы Краснодара Артема Аганова оштрафовали по делу о передаче взятки. Об этом сообщили журналистам «Кубань 24» в пресс-службе судов Краснодарского края.

Его признали виновным в двух эпизодах посредничества во взяточничестве с использованием служебного положения. В итоге суд оштрафовал его на 400 тыс. рублей.

До этого двух высокопоставленных сотрудников силовых структур из Таганрога, расположенного в Ростовской области, задержали по подозрению в получении взятки. Из материалов дела следует, что фигуранты уже дали предварительные показания. При этом их «сдал» глава следственного отдела СК РФ по Таганрогу Руслан Багмут, которого задержали по подозрению в получении взятки в сентябре 2024 года.

Следствие установило, что Шмыков и Васильченко получили 3,5 млн рублей. За это они пообещали местному предпринимателю остановить проверку по делу о продаже фальсифицированных табака и алкогольных напитков.

Ранее в Москве осудили бывшего следователя, получившего рекордную за всю историю страны взятку.