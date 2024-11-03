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В Петербурге четырехлетняя девочка попала в реанимацию, выпив две рюмки коньяка

«78.ru»: в Петербурге четырехлетний ребенок отравился коньяком

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Петербурге устанавливаются обстоятельства отравления алкоголем четырехлетнего ребенка, пострадавшая девочка находится в отделении реанимации. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в ночь на 3 ноября, из квартиры многоэтажки по улице Народного Ополчения была госпитализирована четырехлетняя девочка в тяжелом состоянии. У ребенка диагностировано острое отравление этанолом.

Пострадавшая находится в отделении реанимации детской больницы имени Филатова. По словам родителей, дочь выпила около 100 миллилитров коньяка, при каких обстоятельствах это произошло, пока неизвестно. Проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Воронеже четырехлетний мальчик отравился алкоголем, он был доставлен в детскую больницу с признаками отравления, медики установили, что у ребенка алкогольная интоксикация. Выяснилось, что ребенка напоили пивом его старшие братья. Мать мальчика в этот момент отвлеклась, чтобы накормить другого ребенка.

Ранее в Иркутске подросток на спор выпил литр самогона и попал в реанимацию.

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