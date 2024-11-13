Юная проститутка из Петербурга попала в реанимацию с травмами половых органов

В Петербурге работающая проституткой девушка-подросток попала в реанимацию с травмами половых органов. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, бригада скорой помощи доставила 17-летнюю девушку в детскую больницу, где у нее диагностировали травмы половых органов, вплоть до разрыва и маточного кровотечения. При более тщательном осмотре медики обнаружили у нее похожие серьезные травмы, но уже старые. Подростка поместили в отделение реанимации.

Девушку воспитывал отец, а мать длительное время назад ушла из семьи. Отмечается, что подросток не состоит на учете в отделе ПДН. При этом мать знала, что дочь занимается проституцией, а второй родитель лишь догадывался. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

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