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Решившаяся на эвтаназию жительница Нидерландов в последний момент отменила процедуру

В Нидерландах решившаяся на эвтаназию девушка передумала во время процедуры

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Shutterstock/FOTODOM

В Нидерландах 22-летняя девушка по имени Роми решилась на эвтаназию, но в последнюю минуту передумала. Об этом пишет The Times.

По данным газеты, Роми много лет страдала от анорексии и клинической депрессии. Она в течение четырех лет убеждала своего психиатра и семью в том, что ей нужна эвтаназия. С 2001 года в стране можно провести эвтаназию на добровольной основе у пациентов, которые испытывают невыносимые физические или психологические страдания без какой-либо перспективы на улучшение. Роми была уверена, что это единственное решение ее проблем, и в итоге убедила врачей разрешить провести процедуру.

Все должно было пройти еще в июне в одном из хосписов города Лейден. Роми тогда уже лежала на больничной койке, а медсестра в это время объясняла ей последовательность своих действий. Перед введением обезболивающего она задала пациентке протокольный вопрос, уверена ли она в своем решении. Но уже во время введения препарата женщина расплакалась и отказалась продолжать.

Но позже Роми снова вернулась к этой идее и ей даже назначили повторную процедуру. Однако психиатр и близкие девушки убедили ее продолжать терапию и отменить инъекцию.

Сейчас девушка живет в коммуне для людей с психическими трудностями в Роттердаме. В сентябре она поступила на курсы для педагогов. Роми призналась, что не жалеет о таком своеобразном «путешествии», потому что оно помогло ей посмотреть на жизнь иначе.«Не всегда все будет хорошо, но теперь я знаю, что в конце туннеля есть свет», — заключила Роми в интервью.

Ранее создатель онлайн-библиотеки «Флибуста» решился на эвтаназию.

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