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Двухлетний ребенок съел средство от тараканов и попал в больницу

78.ru: в Петербурге двухлетний ребенок отравился средством от тараканов

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В Невском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства госпитализации малолетнего ребенка, мальчик попал в больницу с острым отравлением. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Шелгунова, двухлетний мальчик был доставлен в больницу с признаками отравления. По словам родителей, сын мог случайно проглотить средство от тараканов по их недосмотру.

Ребенок госпитализирован, он находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Петербурге пятилетний ребенок попал в больницу, съев ягоды ландыша. Дошкольница находилась на горнолыжном курорте в Токсово и нашла ягоду ландыша. Девочка попробовала ее и почувствовала себя плохо. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ребенок находится под наблюдением медиков.

Ранее в Подмосковье бабушка дала внучке сладкий подарок и нашла ее без сознания.

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