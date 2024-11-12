Двухлетний ребенок съел средство от тараканов и попал в больницу

В Невском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства госпитализации малолетнего ребенка, мальчик попал в больницу с острым отравлением. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Шелгунова, двухлетний мальчик был доставлен в больницу с признаками отравления. По словам родителей, сын мог случайно проглотить средство от тараканов по их недосмотру.

Ребенок госпитализирован, он находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Петербурге пятилетний ребенок попал в больницу, съев ягоды ландыша. Дошкольница находилась на горнолыжном курорте в Токсово и нашла ягоду ландыша. Девочка попробовала ее и почувствовала себя плохо. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ребенок находится под наблюдением медиков.

Ранее в Подмосковье бабушка дала внучке сладкий подарок и нашла ее без сознания.