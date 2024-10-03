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В Челябинской области не стали возбуждать дело против живодера, выстрелившего в глаз коту

В Челябинской области живодер выстрелил в глаз коту соседки и избежал наказания

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Виктория Давлятшина/VK

В Челябинской области полиция не стала возбуждать дело из-за попадания пули в глаз коту. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказала сестра хозяйки пострадавшего животного.

«Кот жив, но остался без глаза! Пулю вытащить не удалось! Обратились в полицию Челябинской области Нагайбакского района с. Фершампенуаз. В итоге прислали протокол с отказом о возбуждении уголовного дела! Как работает наша полиция?! Что теперь можно любому стрелять и остаться без наказания?» — возмущалась Виктория Давлятшина.

В августе девушка сообщила, что в кота ее сестры из винтовки выстрелил сосед. Все это произошло на глазах у ее маленькой племянницы, но стрелок избежал наказания. Правоохранителям он объяснил, что якобы лишь хотел спугнуть животное, так как охотился на голубей из найденной винтовки. Мужчине удалось убедить полицейских в том, что он специально не целился в кота, поэтому те сделали вывод об «отсутствии состава преступления» и «прямого умысла на совершение преступления».

Виктория подала несколько обращений в разные инстанции, но отовсюду ей приходили отказы. Теперь она планирует привлечь к ситуации внимание общественности и любым способом довести дело до суда.

Ранее жители Иркутской области провели митинг, чтобы добиться наказания для подростков, которые запытали собаку.

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