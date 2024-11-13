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Полицейского приговорили к 120 дням тюрьмы за сексуализированное насилие над детьми

В США полицейского осудили за сексуализированное насилие над несовершеннолетними

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Roy Mitchell

В США полицейский попал под суд по обвинению в сексуальных связях с несовершеннолетними и получил 120 дней тюрьмы, сообщает KNWA.

Рой Юджин Митчелл, 46-летний бывший офицер полиции, признал себя виновным в домогательствах в отношении детей. По словам прокурора округа Вашингтон, все три его жертвы были несовершеннолетними. В судебных документах указано, что Митчелл вступил в сексуальный контакт с лицом младше 14 лет всего через месяц после того, как его арестовали за аналогичное преступление. Первый арест произошел 5 октября 2023 года, а в декабре того же года он был задержан снова по схожим обвинениям. Первый инцидент такого рода с участием Митчелла произошел еще в период между 16 февраля 2017 года и 15 февраля 2018 года.

Сообщается, что в 2023 году полицейский работал в местной школе в качестве инспектора и подверг одного из учеников сексуализированному насилию, при этом уточняется, что обвинения касались не изнасилования, а «ненадлежащего контакта». Расследование началось в сентябре прошлого года после звонка на горячую линию, посвященную преступлениям против детей. В самом образовательном учреждении опровергли информацию о том, что мужчина входил в штат.

Теперь, согласно решению суда, бывший полицейский проведет в тюрьме четыре месяца, после чего ему будет назначен 20-летний испытательный срок. Также Митчелла обязали зарегистрироваться в качестве сексуального преступника и сдать удостоверение сотрудника правоохранительных органов.

Ранее экс-полицейских из Улан-Удэ обязали выплатить 1 млн рублей изнасилованному подростку.

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