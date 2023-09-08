Экс-полицейских, изнасиловавших подростка, обязали выплатить штраф

Бывшие полицейские из Улан-Удэ выплатят изнасилованному подростку один миллион рублей, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел три года назад — 17-летний подросток шел по улице, его окликнули знакомые и предложили зайти в гости. Однако ключей от входа не оказалось, и подросток полез к окну второго этажа барака. Это заметили полицейские, задержали подростка и увезли его в отдел.

Подростка пытали, изнасиловали и заставили на камеру признаться в кражах. Подросток получил тяжелые травмы, а трое полицейских отправились в тюрьму на пять, девять и девять с половиной лет.

Теперь суд решил, что с преступников будет взыскан штраф в размере 1 млн рублей в пользу пострадавшего.

Ранее в Петербурге женщина обвинила бывшего мужа в многолетнем насилии над дочерью.

Полицейским женщина объявила, что бывший муж совершал действия сексуального характера в отношении ее ребенка с 2011 года по 2020-й.

Ранее мать школьницы из Петербурга заподозрила знакомого своей дочери в ее развращении и шантаже интимными видеороликами.