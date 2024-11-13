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Пермяк пришел в суд с целым арсеналом колющих и режущих предметов

Мужчине, пришедшему в пермский суд с ножом и молотком, грозит наказание

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Shutterstock

Мужчину с ножом и молотком остановили при входе в пермский суд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

На днях судебные приставы решили изучить содержимое сумки подозрительного мужчины, который пришел в здание мировых судей Ленинского судебного района Перми. Увидев внутри его ручной клади целый арсенал колющих и режущих предметов, они удивились и спросили, почему посетитель добровольно не предъявил инструменты.

Среди прочего у него обнаружили строительный нож со сменными лезвиями, бур с металлическим наконечником, четыре отвертки, четыре полотна для ножовки, молоток и секатор для нарезки труб. Тем не менее мужчина пояснил, что не видит ничего опасного в этих предметах, поэтому и не придал должного значения предупреждению приставов.

На владельца холодного оружия составили протокол об административном правонарушении. За неисполнение законного распоряжения судебного пристава ему грозит штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.

Ранее в Томске школьник пострадал из-за взрыва гранаты на уроке.

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