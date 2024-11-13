В США прохожий спас мужчину из горящего дома, выбив ногой входную дверь, пишет Fox News.

Инцидент произошел в штате Джорджия, когда Дэвид Макконнелл, находясь дома, проснулся от звуков, доносящихся из кухни. Мужчина не стал заострять на этом внимание, но вскоре сработала пожарная сигнализация. После этого американец увидел густой черный дым и попытался выйти на улицу, но дверь была заблокирована.

На помощь пришел Дилан Беттс, проезжавший мимо. Он не задумываясь выбил запертую дверь и, пробравшись сквозь густую стену черного дыма, крикнул, чтобы Макконнелл мог его услышать.

«К счастью, Дэвид услышал мой голос и подошел прямо ко мне», — рассказал мужчина.

За свою смелость Беттс был назван героем, а Макконнелл и его семья выразили благодарность, подарив ему билеты на футбольный матч.

Ранее в двух штатах США подожгли почтовые ящики.