Форум школьников знакомит учащихся с туристическими возможностями Дальнего Востока

Ключевым спикером второго дня Форума школьников стал Николай Табашников, председатель жюри конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», программный редактор платформы «КИНОСФЕРУМ.РФ», сообщили организаторы.

По его словам, у России есть удивительная возможность развивать туризм, а Дальний Восток — это поистине земля приключений.

«Это феноменальная территория с уникальной природой и богатствами, ничего подобного нет даже на Кавказе или Японии. Природа Дальнего Востока богата вулканами и островами, которые не встретишь нигде больше. В ближайшие 20-30 лет этот регион будет активно развиваться и станет воротами для новых возможностей», — сказал Табашников.

Конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» предоставляет участникам шанс показать всей стране красоту Дальнего Востока через любительские фильмы. Как отметил Табашников, интерес к конкурсу только растет, а сейчас только экватор приемной кампании, при этом уже поступило 400 работ — в два раза больше, чем в прошлом году.

Конкурс становится популярным инструментом для открытия Дальнего Востока россиянам. Со следующего года конкурс будет расширен на Арктику в соответствии с поручением президента РФ. Это поручение включает в себя не только обеспечение проведения конкурса, но и демонстрацию лучших видеофильмов на различных платформах, что позволит привлечь еще больше внимания к этому уникальному региону.

Форум школьников проходит в Москве до 15 ноября в рамках цикла мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024», организованного при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».