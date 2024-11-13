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Брошенный Tesla Cybertruck стал туристической достопримечательностью

Daily Mail: брошенный владельцем Tesla Cybertruck превратили в памятник в Сиэтле

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Reddit

Брошенный электромобиль Tesla Cybertruck стал туристической достопримечательностью в Сиэтле, пишет Daily Mail.

Брошенный в центре Сиэтла Tesla Cybertruck стала местным памятником. Электромобиль, известный среди жителей города как «CyberStuck», был оставлен в сентябре после аварии, в которой пострадала задняя часть и подвеска.

К транспортному средству приезжают туристы со всей страны, чтобы оставить цветы, а кто-то даже сделал шуточный надгробный камень. Вскоре городские власти разместили на автомобиле уведомление об эвакуации.

Однако владелец не отреагировал на это предупреждение, поэтому его собственность была отбуксирована в неизвестное место. Сейчас пользователи соцсетей активно пытаются установить новое местоположение машины.

Ранее пикап Tesla Cybertruck установил рекорд по скорости зарядки.

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