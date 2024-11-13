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Литературная премия имени Арсеньева объявит короткий список

В Москве огласят короткий список литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева

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В Москве 15 ноября огласят короткий список литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева сезона 2023-2024, сообщили организаторы.

Председатель жюри премии, писатель, сценарист Сергей Лукьяненко, заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, член жюри премии, поэт, заместитель председателя Общественной палаты Донецкой Народной Республики Анна Ревякина, член жюри, писатель, шеф-редактор газеты «Комсомольская правда» Евгений Сазонов и куратор премии, президент Чеховского фестиваля «Остров Сахалин» Вячеслав Коновалов огласят список лауреатов в трех номинациях: «длинная проза», «короткая проза» и «проза для детей», расскажут об этапах премии, работе жюри, критериях оценки и литературном потенциале Дальнего Востока.

Общероссийская литературная Премия «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева учреждена по инициативе заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Впервые лауреаты Премии были названы в декабре 2019 года в рамках мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве» в здании Российского Фонда культуры.

Главная цель премии — поддержка российских и зарубежных писателей, посвящающих свои произведения Дальнему Востоку и содействующих формированию единого культурного пространства многонациональной России.

Всего в оргкомитет нынешнего сезона Премии поступили 85 заявок, принято 65, авторы которых представляют 15 регионов Российской Федерации и ряд зарубежных стран.

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