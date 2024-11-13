Суд в Индии отказал в освобождении россиянки, арестованной за наркотики

Суд в Индии отклонил первое прошение об освобождении под залог россиянки, арестованной в индийском штате Гоа за хранение наркотиков. Об этом сообщил пресс-секретарь генерального консульства РФ в Мумбаи Николай Капустин, слова которого приводит ТАСС.

«Состоялось первое заседание, в залоге отказали по причине того, что количество наркотических субстанций, которое нашли, в крупном размере, более 50 граммов», — заявил он.

По словам дипломата, адвокат женщины подаст новое прошение об освобождении под залог из-за обнаруженного процессуального нарушения. Наркотические вещества, которые были найдены у женщины, взвешивались вместе с бутылкой, из-за чего вес субстанции оказался больше. В случае повторной проверки может выясниться, что объем наркотика составлял менее 50 граммов, из-за чего россиянку могут выпустить под залог.

Инцидент произошел на курорте с диджеем из Москвы 8 ноября. Стражи порядка обыскали арендованное жилье россиянки и обнаружили там 36,16 грамма марихуаны и 337 граммов экстази — по какой причине провели обыск, не уточняется. В ее жилье также нашли алкогольные напитки.

Ранее британские полицейские обнаружили фабрику по производству каннабиса рядом с участком.