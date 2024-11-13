Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд в Индии отказал в освобождении россиянки, арестованной за наркотики

В Индии отказались освобождать под залог россиянку, арестованную за хранение наркотиков

close
Shutterstock

Суд в Индии отклонил первое прошение об освобождении под залог россиянки, арестованной в индийском штате Гоа за хранение наркотиков. Об этом сообщил пресс-секретарь генерального консульства РФ в Мумбаи Николай Капустин, слова которого приводит ТАСС.

«Состоялось первое заседание, в залоге отказали по причине того, что количество наркотических субстанций, которое нашли, в крупном размере, более 50 граммов», — заявил он.

По словам дипломата, адвокат женщины подаст новое прошение об освобождении под залог из-за обнаруженного процессуального нарушения. Наркотические вещества, которые были найдены у женщины, взвешивались вместе с бутылкой, из-за чего вес субстанции оказался больше. В случае повторной проверки может выясниться, что объем наркотика составлял менее 50 граммов, из-за чего россиянку могут выпустить под залог.

Инцидент произошел на курорте с диджеем из Москвы 8 ноября. Стражи порядка обыскали арендованное жилье россиянки и обнаружили там 36,16 грамма марихуаны и 337 граммов экстази — по какой причине провели обыск, не уточняется. В ее жилье также нашли алкогольные напитки.

Ранее британские полицейские обнаружили фабрику по производству каннабиса рядом с участком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами