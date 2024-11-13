В Энергодаре завершили ремонт Богоявленского собора

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко вместе с главой Энергодара, секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Эдуардом Сеновозом проверили ход восстановления объектов в городе, включая Богоявленский собор, написал в своем Telegram-канале Сеновоз.

В Богоявленском соборе завершили ремонтные работы, а в ближайшее время в храме установят иконостас и престол. После этого проведут освещение храма и приступят к благоустройству территории.

Также Кириенко и Сеновоз проверили ход ремонта зала в Культурно-деловом центре Запорожской АЭС и музыкального отделения «Детской школы искусств».

Как отметил Кириенко, город и настроение людей меняются.

«За короткое время восстановлен целый ряд объектов, помимо первоочередных. В Энергодаре сегодня отлично сделаны такие социальные объекты как художественная и музыкальная школы, спортивные центры», — отметил Кириенко.

Он добавил, что в город возвращается все больше людей, поэтому город «живет и имеет хорошие перспективы».