Собака привела домой полицейского и спасла жизнь своему 84-летнему хозяину

В США собака спасла своего пожилого хозяина, приведя офицера к дому. Об этом пишет The Guardian.

В конце прошлого месяца 13-летняя собака по кличке Гита спасла жизнь 84-летнему хозяину. В полиции округа Стивенс, штат Вашингтон, уточнили, что 25 сентября животное уселось посреди проезжей части и, когда рядом остановился патрульный автомобиль, убедила помощника шерифа следовать за ней и привела его к своему дому.

Оказавшись на месте, полицейский услышал голос пожилого мужчины, который звал на помощь. Тогда же выяснилось, что несколько часов назад пенсионер упал и повредил ногу. Из-за этого он не смог подняться и выпить лекарства, которые ему нужно было принимать в определенное время.

«Если бы его не нашли, это могло бы привести к серьезным последствиям», — заявили в офисе шерифа и назвали Гиту «хорошей девочкой и собакой-спасателем».

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