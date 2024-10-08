Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Собака привела домой полицейского и спасла жизнь своему 84-летнему хозяину

В США собака спасла жизнь пожилому хозяину, который упал и не смог подняться

close
Stevens county, Washington, sheriff's office

В США собака спасла своего пожилого хозяина, приведя офицера к дому. Об этом пишет The Guardian.

В конце прошлого месяца 13-летняя собака по кличке Гита спасла жизнь 84-летнему хозяину. В полиции округа Стивенс, штат Вашингтон, уточнили, что 25 сентября животное уселось посреди проезжей части и, когда рядом остановился патрульный автомобиль, убедила помощника шерифа следовать за ней и привела его к своему дому.

Оказавшись на месте, полицейский услышал голос пожилого мужчины, который звал на помощь. Тогда же выяснилось, что несколько часов назад пенсионер упал и повредил ногу. Из-за этого он не смог подняться и выпить лекарства, которые ему нужно было принимать в определенное время.

«Если бы его не нашли, это могло бы привести к серьезным последствиям», — заявили в офисе шерифа и назвали Гиту «хорошей девочкой и собакой-спасателем».

Ранее сибирский хаски спас жизнь хозяйке, которая не заметила утечки газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами