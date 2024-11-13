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Боксеры из Подмосковья успешно выступили на чемпионате в Бразилии

Подмосковные боксеры завоевали пять наград на клубном чемпионате мира в Бразилии

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Министерство физической культуры и спорта Московской области

Боксеры из Подмосковья завоевали две золотые и три серебряные медали на клубном чемпионате мира в Бразилии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золото взяли Константин Опольский и Алексей Семыкин, а серебро — Владимир Мнацаканян, Юрий Дваль и Михаил Усов.

Всего сборная России на турнире завоевала 12 медалей, из них четыре золотые, семь серебряных и одна бронзовая. Данный результат позволил российским боксерам занять второе общекомандное место. Первыми стали хозяева соревнований — спортсмены из Бразилии, а замкнула тройку призеров сборная Мексики.

Первый в истории бокса клубный чемпионат мира состоялся в бразильском Рио-де-Жанейро с 5 по 11 ноября. В турнире приняли участие 74 боксера из 11 стран мира.

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