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Московские врачи спасли мужчину, у которого разорвалось сердце

В Москве хирурги спаcли мужчину, у которого разорвалось сердце

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Pixabay

В Москве спасли мужчину, у которого после инфаркта произошел разрыв сердца. Об этом сообщает «Доктор Питер».

По информации издания, в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского поступил 75-летний мужчина, у которого после инфаркта произошел разрыв сердца размером со спичечный коробок. Пациент критически быстро терял кровь. Когда он попал к врачам, в сердце скопилось уже более 800 мл крови.

Хирурги оперировали мужчину более семи часов, его подключили к аппарату искусственного кровообращения. Оперативное вмешательство прошло успешно. Кардиохирург рассказал, что жизнь мужчины спасла спайка, которая образовалась после инфаркта и изолировала зону разрыва — благодаря ей он успел добраться до медиков.

Ранее тюменские хирурги спасли 95-летнюю пенсионерку с огромной опухолью.

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