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В Англии арестовали 12-летнюю школьницу, которая напала с ножницами на учителя

Metro: 12-летняя британка напала с ножницами на учителя и была арестована

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В Англии арестовали 12-летнюю школьницу, которая напала с ножницами на учителя, пишет Metro.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в средней школе-академии Ньюпорта. Сообщается, что 12-летняя ученица поссорилась с преподавателем и напала на него с ножницами. Девочка была арестована по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, но была отпущена под залог.

Сотрудник школы получил незначительные травмы и был госпитализирован, однако уже выписался. Директор школы, Адам Джонс, описал инцидент как «единичный», подчеркнув, что заведение придает большое значение безопасности окружающих и предоставляет поддержку тем, кто в ней нуждается.

Школа попросила родителей и учеников воздержаться от обсуждения происшествия в социальных сетях, пока следствие продолжается.

Ранее в США девочки-подростки догнали и избили 64-летнего инвалида, потому что им было скучно.

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