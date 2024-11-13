Россиянин три месяца избивал семилетнюю дочь, пока побои не увидели врачи

Житель Ленинск-Кузнецкого муниципального округа стал фигурантом уголовного дела по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

По данным правоохранительных органов, с января по март 2024 года мужчина систематически избивал семилетнюю дочь различными предметами. После рукоприкладства на теле девочки оставались раны. Преступника удалось изобличить случайно. В марте текущего года несовершеннолетняя попала в больницу. Там врачи обратили внимание на теле девочки жуткие следы побоев и сразу передали информацию в полицию. После этого девочку из семьи изъяли и поместили в социальное учреждение.

Мужчине за вменяемое ему преступление грозит до трех лет лишения свободы. Он сотрудничал со следствием и признал вину, вскоре его судьбу определит суд.

Ранее в Туве осудили мужчину, семь лет истязавшего двоих детей.