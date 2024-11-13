Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин похитил сестру и заставил ее переписать на себя квартиру

«78.ru»: в Ленобласти мужчина похитил сестру ради квартиры

close
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Волосовском районе Ленинградской области брат похитил родную сестру, чтобы завладеть ее квартирой. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 48-летняя жительница Ленобласти. Женщина сообщила, что в сентябре родной брат вместе со своей сожительницей избили ее и насильно посадили в машину.

Злоумышленники вывезли женщину в лес около деревни Старые Рогалицы. Угрожая потерпевшей, они заставили женщину переписать ее дом на брата. Похитителей удалось задержать, возбуждено уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере. Известно, что брат россиянки уже имел проблемы с законом и был неоднократно судим.

До этого сообщалось, что в Петербурге мошенники выкрали пенсионера из больницы и заставили его переоформить квартиру. К пожилому человеку стали наведываться неизвестные, которые представлялись родственниками. Впоследствии оказалось, что аферисты свозили пенсионера к нотариусу и заставили его переоформить свою квартиру на других людей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве сосед оставил одинокого пенсионера без квартиры, переоформив жилье на подельника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами