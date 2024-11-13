Россиянин похитил сестру и заставил ее переписать на себя квартиру

В Волосовском районе Ленинградской области брат похитил родную сестру, чтобы завладеть ее квартирой. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 48-летняя жительница Ленобласти. Женщина сообщила, что в сентябре родной брат вместе со своей сожительницей избили ее и насильно посадили в машину.

Злоумышленники вывезли женщину в лес около деревни Старые Рогалицы. Угрожая потерпевшей, они заставили женщину переписать ее дом на брата. Похитителей удалось задержать, возбуждено уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере. Известно, что брат россиянки уже имел проблемы с законом и был неоднократно судим.

До этого сообщалось, что в Петербурге мошенники выкрали пенсионера из больницы и заставили его переоформить квартиру. К пожилому человеку стали наведываться неизвестные, которые представлялись родственниками. Впоследствии оказалось, что аферисты свозили пенсионера к нотариусу и заставили его переоформить свою квартиру на других людей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве сосед оставил одинокого пенсионера без квартиры, переоформив жилье на подельника.