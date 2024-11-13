Пьяный сантехник пытался похитить пятилетнего мальчика из магазина

В Вязьме нетрезвый местный житель едва не похитил пятилетнего мальчика из магазина, пока отец ребенка покупал продукты. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

41-летний слесарь-сантехник пришел в магазин за порцией спиртного и закуской. Он заметил в торговом зале ребенка, схватил мальчика за руку и потащил к выходу.

Дошкольник начал кричать, ему на помощь пришли продавцы и отец, который в это время выбирал продукты. Похититель скрылся с места, но был задержан правоохранителями. Мотивы его поступка выясняются.

До этого сообщалось, что в Бурятии мужчина пытался похитить ребенка и стрелял в полицейских. Мужчина преследовал на улице несовершеннолетнюю девочку. Он схватил ее за руку и силой попытался усадить в салон автомобиля. Несовершеннолетняя стала кричать и сопротивляться, сумела вырваться и убежать от злоумышленника. Позднее, при проведении оперативно-разыскных мероприятий, подозреваемый, пытаясь скрыться, открыл огонь из травматического оружия в сторону правоохранителей. Спустя несколько часов он был задержан сотрудниками уголовного розыска.

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