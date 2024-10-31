Россиянин пытался похитить девочку и отстреливался от полицейских

В Кабанском районе Бурятии задержали мужчину, который пытался похитить ребенка и открыл стрельбу по полицейским из травматического пистолета. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел 30 октября в селе Выдрино. Мужчина преследовал на улице несовершеннолетнюю девочку. Он схватил ее за руку и силой попытался усадить в салон автомобиля. Несовершеннолетняя стала кричать и сопротивляться, сумела вырваться и убежать от злоумышленника.

Позднее, при проведении оперативно-разыскных мероприятий, подозреваемый, пытаясь скрыться, открыл огонь из травматического оружия в сторону правоохранителей. Спустя несколько часов он был задержан сотрудниками уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и мотивы поступка задержанного устанавливаются.

До этого сообщалось, что жительницу Свердловской области будут судить за похищение ребенка знакомой. Нетрезвая россиянка ворвалась в квартиру знакомой, потребовала от ребенка, чтобы тот оделся, заставила выйти из квартиры и следовать за ней. Женщину удалось задержать в парке, мальчика передали матери. В отношении похитительницы было возбуждено уголовное дело.

Ранее свердловская ОПГ похищала подростков ради вымогательства денег.