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Россиянка по поддельной доверенности пыталась получить дубликат чужой сим-карты

Петербурженка пришла за дубликатом чужой сим-карты с поддельной доверенностью

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Depositphotos

Жительница Санкт-Петербурга попыталась с помощью поддельной доверенности получить дубликат сим-карты на незнакомого человека и стала фигуранткой уголовного дела по статье «Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права». Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Согласно версии правоохранительных органов, в апреле 2024 года 34-летняя петербурженка, действуя по указанию неустановленного лица, пришла в один из салонов связи города. Там она показала нотариальную доверенность и попросила менеджера сделать дубликат сим-карты. Сотрудник компании усомнился в подлинности документа и вызвал полицию.

После задержания женщина призналась, что доверенность поддельная. Мотивы своего поступка она объяснила желанием подзаработать. По словам женщины, с ней связался неизвестный, который предложил ей получить в обмен за оформление сим-карты шесть тысяч рублей. Документ она получила почтой из Краснодарского края. Предполагалось, что сим-карту фигуранта должна будет таким же способом отправить в Сочи.

За вменяемое преступление петербурженке грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее россиян предупредили о рисках покупки поддельных документов в сети.

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