Общество «Знание» объявило шорт-лист номинантов своей премии

В шорт-лист четвертого сезона просветительской премии российского общества «Знание» вошли 107 заявок от 58 просветителей, 43 проектов и 6 компаний. Об этом сообщили в пресс-службе общества.

В ноябре номинанты, в число которых вошли представители 26 регионов России, а также Аргентины, США и Словакии, представят свои проекты перед жюри в Москве.

Подготовиться к выступлению им помогут мастер-классы от бизнес-тренера Нины Зверевой, бизнес-тренера, режиссера и продюсера Лины Арифулиной, а также онлайн-курсы на платформе «Знание.Академия».

Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль отметил, что в этом сезоне участники премии установили рекорд, отправив более 19,5 тыс. заявок.

Он уточнил, что на одно место в шорт-листе претендовало 180 соискателей.

Древаль добавил, что каждый номинант заслуживает внимания широкой аудитории, и задача общества «Знание» — помочь им получить это признание.

Шорт-лист был сформирован экспертным советов, в который вошли управленцы из разных сфер. Среди них — первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский, глава департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин, директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов и др.

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