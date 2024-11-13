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Врач объяснил, как можно выявить угрозу тромбоэмболии

Кардиолог Конев: прогнозировать отрыв тромба можно по сопутствующим болезням

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Shutterstock

Тромбоэмболия – это отрыв тромба и закупоривание им кровеносных сосудов, что приводит к инсульту, инфаркту органов и летальному исходу. Предсказать этот процесс практически невозможно, угрозу обычно выявляют по сопутствующим заболеваниям и косвенным признакам, рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев Общественной Службе Новостей.

При наличии тех или иных признаков врач может предположить проблемы с тромбами у пациента. К примеру, если речь идет о молодом человеке, то у него могут быть как сопутствующие болезни, так и врожденные нарушения тромбообразования. Поэтому обычно отрыв тромба у таких пациентов происходит не на пустом месте, объяснил врач.

«Кроме этого, некоторые бытовые вредности приводят к повышенному риску тромбообразования, — добавил он. — Излишняя алкоголизация, например, может привести к нарушению функции печени и повышенному тромбообразованию».

К другим вредным привычкам, которые могут спровоцировать отрыв тромба, Конев отнес курение, ограничение потребляемой жидкости и лишний вес. Также в группу риска по умолчанию включают пожилых людей, так как с возрастом растет склонность к тромбообразованию.

Важно, что отрыв тромба далеко не всегда чреват самыми страшными последствиями. К примеру, мелкие тромбы могут поражать легкие, из-за чего начинаются частые пневмонии и прочее – это должно насторожить. А что касается тяжелых последствий, то их предотвратить медицина на сегодняшний день бессильна, так как все, что могут врачи – это назначать терапию людям из группы риска на всякий случай при наличии косвенных показаний, заключил Конев.

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