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Главный диетолог Москвы рассказала, как избежать тромбов при похудении

Диетолог Стародубова: быстрое похудение повышает риск тромбоэмболии при перелетах

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Быстро похудеть можно только за счет потери жидкости и мышц. Оба варианта опасны для жизни и здоровья. Об этом «МК» рассказала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

«Если резко сбросить большое количество жидкости, это приведет к обезвоживанию, из-за чего повысятся риски всяких негативных последствий, в том числе тромбоэмболии при длительных перелетах», — рассказала врач.

Худеть нужно медленно и без экстремальных ограничений в питании, подчеркнула Стародубова. Допустимо сбрасывать от 0,5 до одного кг в неделю. Перед изменением питания лучше посоветоваться с врачом: некоторые диеты имеют противопоказания. Например, людям с болезнями почек или подагрой нельзя злоупотреблять белковой пищей.

До этого врач рассказала «Газете.Ru», что у разгрузочных дней нет научных доказательств эффективности. Они не помогают похудеть из-за высокого риска переедания и не способствуют «очищению» организма. Кроме того, ограничения питания могут привести к дефициту полезных веществ и нарушению менструального цикла.

Ранее врач рассказала о радужной диете для снижения риска рака.

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