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В ХМАО проверяют законность выплаты 500 тысяч рублей экс-главе города

Экс-глава Нефтеюганска Бугай попала под проверку из-за премии в 500 тысяч рублей

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Depositphotos

Сотрудники надзорных органов заинтересовались действиями бывшей главы города Нефтеюганск Эльвиры Бугай, которая перед увольнением выписала себе премию в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщает «Муксун.fm».

Из материала следует, что Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) получила обращение от региональной прокуратуры с требованием проверить законность начисления экс-чиновнице крупной суммы из бюджетных средств. После этого специалисты организовали внеплановую проверку, в ходе которой они намерены установить цели и порядок перевода денег.

«Результаты станут известны в конце декабря», — говорится в публикации.

По информации журналистов, после увольнения Бугай в населенном пункте несколько раз срывались выборы нового главы. Чтобы назначить следующего руководителя администрации Нефтеюганска, потребовалось несколько месяцев. В конце концов этот пост занял Юрий Чекунов.

Как пишет «Правда УрФО», бывшая глава города сняла с себя полномочия, получив соответствующие указания от вышестоящих чиновников. Источники издания не исключили, что из-за этого в последние дни работы она могла заняться «самоуправством».

«Бугай решает отблагодарить сама себя за успешную работу», — подчеркнули они.

Чиновница получила должность главы Нефтеюганска в ноябре 2021 года. В апреле 2024 года Бугай покинула данный пост по собственному желанию.

Ранее у бывшего главы Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Сергея Оверчука прошли обыски.

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