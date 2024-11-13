Россиянка забрала деньги из сейфа работодателя и выдумала историю о краже

Жительница Санкт-Петербурга попыталась скрыть воровство денег из сейфа работодателя, придумав историю о краже другим человеком, но у нее ничего не вышло. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Согласно материалам дела, 39-летняя женщина устроилась на работу стажером-администратором в школу иностранных языков в Сестрорецке и похитила из металлического сейфа 55 тысяч рублей. Чтобы скрыть следы преступления, она выбросила сейф в мусорный контейнер, а начальству рассказала о краже.

При выяснении обстоятельств случившегося правоохранители выяснили, что к краже причастна новая работница. Женщина призналась в преступлении и пояснила, что ей очень понадобились деньги. Теперь по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба» УК РФ ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Москве мужчина с ножом пришел на бывшее место работы и украл 465 тысяч рублей.