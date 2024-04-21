В Москве мужчина с ножом пришел на бывшее место работы и украл 465 тысяч рублей

Москвича подозревают в ограблении магазина. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на улице Онежской. По версии правоохранителей, мужчина пришел за некоторое время до открытия. В магазине он напал на женщину, и, достав нож, потребовал выручку. В результате он забрал 465 тысяч рублей.

«Перед тем как скрыться с места преступления, злоумышленник взял ключи и запер женщину в магазине», – сообщается в публикации.

Известно, что подозреваемый раньше работал в этой сети супермаркетов и знал распорядок точки. Чтобы на месте его не узнали, россиянин надел маску и перчатки.

Правоохранители оперативно задержали местного жителя. В его действиях усмотрели признаки совершения разбоя. За это предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

На данный момент москвич находится под стражей.

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