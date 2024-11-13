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Родственники пытались реанимировать пенсионерку и разорвали ей желудок и селезенку

РЕН ТВ: в Петербурге родственники нанесли пенсионерке травмы, пытаясь ее спасти

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Павел Лисицын/РИА Новости

Пенсионерка попала в реанимацию в тяжелом состоянии после первой помощи, оказанной ее родственниками до приезда скорой помощи. Об этом сообщает РЕН ТВ.

89-летней жительнице Петербурга стало плохо, женщина потеряла сознание. До приезда скорой помощи ее пытались привести в чувство родственники, они проводили реанимационные мероприятия и разорвали женщине желудок и селезенку.

Прибывшие медики госпитализировали пенсионерку, она находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве у пациентки частной клиники произошел анафилактический шок. 55-летняя женщина обратилась к медикам с жалобами на бронхит. После введения лекарственного средства, пациентке стало плохо. Она потеряла сознание, пострадавшую экстренно доставили в 15-ю больницу Москвы с остановкой сердца, реаниматологам потребовалось 25 минут, чтобы женщина пришла в себя, она остается под медицинским наблюдением.

Ранее россиянин чуть не ослеп из-за штыря в мозгу.

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