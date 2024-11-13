Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин отсудил компенсацию за не накрытый к его приходу стол в кафе

Житель Липецка отсудил 50 тыс. рублей за не накрытый к его приходу стол в кафе

close
Freepik.com

Житель Липецка, не удовлетворенный обслуживанием в кафе, через суд взыскал компенсацию морального вреда. Об этом сообщает местное издание Gorod48 со ссылкой на управление областного Роспотребнадзора.

Согласно материалам дела, мужчина заранее заказал в кафе столик, согласовал блюда и внес аванс в размере двух тысяч рублей. Какого же было его удивление, когда он с семьей и друзьями прибыл в заведение к назначенному времени и обнаружил, что стол не накрыт, а еда не приготовлена. Возмущенный клиент попросил книгу жалоб, которую ему предоставить отказались. После этого мужчина составил официальную претензию и отправил ее на имя владельца точки питания, но ответа не получил.

Тогда липчанин обратился в Роспотребнадзор, указав, что в указанном случае был нарушен закон о защите прав потребителей. Ведомство и суд приняли сторону заявителя. Последний обязал владельца кафе выплатить потерпевшему компенсацию в размере 50 тысяч рублей, а также покрыть судебные расходы мужчины.

Ранее москвичка споткнулась возле магазина и взыскала с него 300 тысяч рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами