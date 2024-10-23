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Москвичка споткнулась возле магазина и взыскала с него 300 тысяч рублей

SHOT: в Москве женщина споткнулась возле магазина и отсудила 300 тысяч рублей

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Москве женщина, которая споткнулась на территории супермаркета, отсудила у него 300 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на территории одного из магазинов «Евроспар». Одна из покупательниц, выйдя на улицу, споткнулась о колесоотбойник для тележек, упала и не смогла самостоятельно встать. Металлическая балка была установлена на пути движения людей.

После произошедшего у пострадавшей диагностировали закрытый перелом плечевой кости. Ей назначили операцию по вживлению пластины, однако проводить ее не стали из-за перенесенных до этого хирургических вмешательств.

В результате суд взыскал с магазина 500 тысяч рублей. Из них 300 тысяч рублей — это моральная компенсация, которая положена пострадавшей.

Ранее лечившаяся девять месяцев после падения на лед россиянка отсудила 600 тысяч рублей.

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