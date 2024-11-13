VK изменит голос «Маруси»

В начале 2025 года голосовой помощник VK «Маруся» зазвучит по-новому, сообщает РИА «Новости».

Как отмечается в сообщении, новая актриса записала около половины необходимого материала.

Перед решением об изменении голоса «Маруси» эксперты VK на протяжении 6 месяцев проводили исследования, анализировали восприятие голоса, а также сравнивали звучание с конкурентами.

«Голос «Маруси» останется добрым, позитивным и теплым», — отметили в VK.

Напомним, VK запустил голосового помощника в 2019 году. В настоящее время «Маруся» говорит голосом Елены Соловьевой, которая также озвучивала героиню Тринити из «Матрицы». Голосовой помощник интегрирован почти во все сервисы Mail.ru Group, колонки «VK Капсула», а также в колонки Xiaomi Mi Smart Speaker (русская версия) и Prestigio SmartVoice.