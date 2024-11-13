Россиянин сжег кислотой глаза прохожему

В Ярославле огласили приговор местному жителю, который выплеснул уксусную кислоту в лицо прохожему. Обвиняемый направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом сообщает прокуратура области.

Инцидент произошел в июле 2024 года. Обвиняемый ехал на велосипеде по улице, в ответ на замечание прохожего облил его уксусной кислотой. Пострадавший получил ожог роговицы глаза. 39-летнего нападавшего удалось задержать, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

В результате проведенной по делу судебно-психиатрической экспертизы установлено, что в момент совершения преступления обвиняемый не осознавал опасности своих действий. Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил ему принудительное лечение в условиях стационара специализированного типа.

До этого сообщалось, что в Подмосковье 31-летний мужчина облил кислотой случайную прохожую, затем плеснул этим же химическим веществом в лицо другой незнакомке. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о хулиганстве и причинении вреда здоровью. Во время проведения необходимых мероприятий выяснилось, что россиянин страдает психическим расстройством и не понимал, что делает. Он отправлен на принудительное лечение.

Ранее россиянин обезобразил супругу, плеснув ей в лицо кислотой.