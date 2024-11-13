Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин сжег кислотой глаза прохожему

В Ярославле мужчину, облившего прохожего кислотой, отправили на лечение

В Ярославле огласили приговор местному жителю, который выплеснул уксусную кислоту в лицо прохожему. Обвиняемый направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом сообщает прокуратура области.

Инцидент произошел в июле 2024 года. Обвиняемый ехал на велосипеде по улице, в ответ на замечание прохожего облил его уксусной кислотой. Пострадавший получил ожог роговицы глаза. 39-летнего нападавшего удалось задержать, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

В результате проведенной по делу судебно-психиатрической экспертизы установлено, что в момент совершения преступления обвиняемый не осознавал опасности своих действий. Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил ему принудительное лечение в условиях стационара специализированного типа.

До этого сообщалось, что в Подмосковье 31-летний мужчина облил кислотой случайную прохожую, затем плеснул этим же химическим веществом в лицо другой незнакомке. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о хулиганстве и причинении вреда здоровью. Во время проведения необходимых мероприятий выяснилось, что россиянин страдает психическим расстройством и не понимал, что делает. Он отправлен на принудительное лечение.

Ранее россиянин обезобразил супругу, плеснув ей в лицо кислотой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами