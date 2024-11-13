Россияне стали меньше интересоваться сезонными распродажами

Четверть россиян (25%) планируют совершать покупки на осенних распродажах в 2024 году, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

По данным исследования, в 2024 году процент россиян, которые собираются участвовать в распродажах, уменьшился на 3% по сравнению с прошлым годом. Остальные россияне (71%) не интересуются осенними скидками, а 4% респондентов заявили, что ждут январские распродажи, надеясь на более выгодные предложения.

Также почти половина респондентов (47%) рассказали, что в период сезонных распродаж могут спонтанно купить что-то, о чем давно мечтали.

Исследование показало, что 31% россиян пользуются сезонными скидками, чтобы выгоднее покупать повседневные товары, 9% ждут сезонные распродажи для покупки определенной вещи, а 9% покупают новогодние подарки.

Что касается осведомленности о сезонных распродажах, 36% опрошенных ориентируются на привычные даты, 19% получают информацию из рекламы в соцсетях и мессенджерах, 17% — из онлайн-СМИ, 10% — из ТВ и наружной рекламы, а 8% — из других источников.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 31 октября по 7 ноября 2024 года. Всего в нем приняли участие 87 121 интернет-пользователь.