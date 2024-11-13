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Пьяный россиянин угнал экскаватор и поехал на нем в магазин

Во Владимирской области охранник угнал экскаватор и поехал в магазин

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Shutterstock

В Вязниковском районе Владимирской области пьяный охранник транспортного предприятия угнал экскаватор и врезался в дерево. Об этом сообщает УМВД региона.

В правоохранительные органы обратился предприниматель, который сообщил об угоне экскаватора. Выяснилось, что к угону причастен 25-летний охранник предприятия. Мужчина распивал на работе спиртные напитки, а когда алкоголь закончился, решил съездить в магазин за добавкой на экскаваторе.

Россиянин сел за руль, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. С места ДТП злоумышленник скрылся, его местонахождение установили полицейские. Возбуждено уголовное дело об угоне.

До этого сообщалось, что под Калининградом мужчина угнал два авто за день. В разговоре с полицейскими задержанный заявил, что не помнит, откуда у него автомобиль и куда он ехал, сославшись на то, что ударился головой и ничего не помнит.

Ранее неизвестные угнали автомобиль с ребенком на Сахалине.

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