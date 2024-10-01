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В Кузбассе родители подростков-насильников выплатят пострадавшему школьнику компенсацию

В Кузбассе родители школьников-насильников выплатят пострадавшему компенсацию

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В Кемеровской области завершился судебный процесс в отношении нескольких семей, чьи дети совершили противоправные насильственные действия в отношении десятилетнего мальчика из Мариинска. Об этом сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента Кузбасса.

Уголовное дело в отношении свершивших насильственные действия школьников было прекращено, так как дети не достигли возраста уголовной ответственности. Но прокурор потребовал взыскать в пользу потерпевшего компенсацию с родителей агрессоров. В итоге представителей 14-летнего юноши обязали выплатить 300 тыс. рублей, 12-летнего школьника — 300 тыс. рублей, другого 12-летнего мальчика — 250 тыс. рублей. Родителей 15-летнего молодого человека, который снимал все на камеру, обязали компенсировать моральный вред в размере 250 тыс. рублей.

Некоторые ответчики с решением суда не согласились и подавали апелляции, но вышестоящие инстанции оставили первоначальное решение без изменений.

«В пользу подростка, пострадавшего от противоправных насильственных действий, постановлено взыскать в общей сумме более одного миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда», — говорится в решении суда.

Ранее в Тыве подростков арестовали за изнасилование девочки.

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