Wildberries запустит продажу сертифицированной пиротехники

С 14 ноября жители России смогут приобретать на маркетплейсе Wildberries сертифицированные фейерверки, хлопушки, бенгальские огни и другую пиротехнику, отвечающую требованиям безопасности платформы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Wildberries уточнили, что пиротехникой можно будет торговать на платформе строго по модели, при которой хранение, сборку и доставку товаров осуществляет сам партнер.

Платформа в данном случае соединяет напрямую продавца с покупателем.

При этом к продаже будут доступны только изделия 1–3 классов, т.е. наиболее безопасных в эксплуатации.

Продавцы могут добавлять такие товары в специализированную категорию «Пиротехника», для которой предусмотрены дополнительные меры предосторожности.

Также платформа подключит отдельную усиленную модерацию товаров, а для просмотра самих карточек и их дальнейшего приобретения, клиенту потребуется подтвердить свой возраст, поскольку несовершеннолетние не могут покупать пиротехнику.

Продажа пиротехники будет возможна только при условии предъявления продавцом сертификатов соответствия продукции и после тщательной проверки площадкой таких документов, говорится в сообщении.

Со своей стороны маркетплейс будет напоминать продавцам о необходимости проинструктировать курьеров в отношении выдачи таких товаров только гражданам старше 18 лет — доставщики должны будут проверить документы получателя.

В Wildberries заявили, что компания продолжит расширять число категории предлагаемых на платформе товаров.

При этом в компании подчеркнули, что команда маркетплейса регулярно мониторит онлайн-витрину и тщательно следит за тем, чтобы не допустить реализации запрещенных законодательством и правилами платформы товаров.