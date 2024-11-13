Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Wildberries запустит продажу сертифицированной пиротехники

Приобретенную на Wildberries пиротехнику будут доставлять покупателям

close
Depositphotos

С 14 ноября жители России смогут приобретать на маркетплейсе Wildberries сертифицированные фейерверки, хлопушки, бенгальские огни и другую пиротехнику, отвечающую требованиям безопасности платформы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Wildberries уточнили, что пиротехникой можно будет торговать на платформе строго по модели, при которой хранение, сборку и доставку товаров осуществляет сам партнер.

Платформа в данном случае соединяет напрямую продавца с покупателем.

При этом к продаже будут доступны только изделия 1–3 классов, т.е. наиболее безопасных в эксплуатации.

Продавцы могут добавлять такие товары в специализированную категорию «Пиротехника», для которой предусмотрены дополнительные меры предосторожности.

Также платформа подключит отдельную усиленную модерацию товаров, а для просмотра самих карточек и их дальнейшего приобретения, клиенту потребуется подтвердить свой возраст, поскольку несовершеннолетние не могут покупать пиротехнику.

Продажа пиротехники будет возможна только при условии предъявления продавцом сертификатов соответствия продукции и после тщательной проверки площадкой таких документов, говорится в сообщении.

Со своей стороны маркетплейс будет напоминать продавцам о необходимости проинструктировать курьеров в отношении выдачи таких товаров только гражданам старше 18 лет — доставщики должны будут проверить документы получателя.

В Wildberries заявили, что компания продолжит расширять число категории предлагаемых на платформе товаров.

При этом в компании подчеркнули, что команда маркетплейса регулярно мониторит онлайн-витрину и тщательно следит за тем, чтобы не допустить реализации запрещенных законодательством и правилами платформы товаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами