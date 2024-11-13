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Неизвестный в капюшоне напал на девушку в метро Петербурга

«Фонтанка»: в метро Петербурга незнакомец ударил школьницу кулаком по голове

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Алексей Даничев/РИА Новости

В Петербурге пассажир метро напал на 15-летнюю девочку, мужчина ударил ребенка по голове и скрылся. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на платформе станции метро «Кировский завод», 15-летняя школьница ехала вместе с одноклассниками в театр. Неожиданно к ней подошел незнакомец в капюшоне и ударил ее кулаком по голове. Девочка сообщила о произошедшем матери, семья обратилась в правоохранительные органы.

«Она воспитанная, скромная, застенчивая, она не нарывается на неприятности и никого не трогала», — рассказала родительница пострадавшей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в московском метро конфликт между двумя пассажирами закончился госпитализацией одного из них. Между 29-летним и 41-летним мужчинами возник конфликт — на какой почве не уточняется — который перешел в открытое столкновение. В результате младший ударил своего старшего оппонента кулаком по лицу так, что последний упал. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в одно из медучреждений города. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но организм пострадавшего не справился.

Ранее в московском метро агрессивный пассажир напал на женщину.

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