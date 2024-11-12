Иностранец надругался над школьницей в туалете торгового центра в Нижегородской области

В городе Бор Нижегородской области уроженец Азербайджана задержан по подозрению в домогательствах в отношении девочки-подростка. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 8 ноября в торговом центре. По данным портала News NN, незнакомец подошел к 16-летней девочке в туалете, трогал ее за талию и ягодицы и прижимал к себе.

Мать школьницы обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Подозреваемого в домогательствах удалось задержать, им оказался 42-летний уроженец Азербайджана, возбуждено уголовное дело. Злоумышленник заключен под стражу, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Подмосковье иностранца подозревают в домогательствах в отношении ребенка. Мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома за девочкой, затем оказался с ней в лифте. Там 25-летний гражданин Узбекистана приставал к ребенку. В какой-то момент двери открылись, и 11-летней пострадавшей удалось сбежать от подозреваемого.

Ранее в Томске пенсионер приставал к двум девочкам у школы.