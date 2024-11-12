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Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Вяткаавиа»

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта кировской компании «Вяткаавиа»

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Правительство Кировской области

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта кировской компании «Вяткаавиа», вертолет которой в октябре разбился в Кировской области. Об этом сообщается на сайте агентства.

Уточняется, что поводом для этого стало заявление гендиректора «Вяткаавиа».

«Руководитель компании написал его в первый день выезда к эксплуатанту комиссии Росавиации. Она сформирована на базе Приволжского МТУ с участием сотрудников центрального аппарата агентства и приступила к анализу производственной деятельности «Вяткаавиа» сегодня», — отметили в Росавиации.

До этого Ространснадзор завершил проверку «Вяткаавиа». Специалисты службы обнаружили целый ряд нарушений со стороны сотрудников авиакомпании в части обеспечения требований безопасности полетов.

26 октября вертолет санавиации Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки в Кировской области. На борту находились пилот, врач и два фельдшера, все они не выжили. После падения вертолета на месте происшествия возник пожар, его потушили сотрудники экстренных служб.

Ранее вертолет совершил жесткую посадку в Казахстане.

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