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В Подмосковье ребенок едва не лишился зрения, напоровшись глазом на ветку

В Подмосковье спасли ребенка с застрявшим в глазу куском ветки

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Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля/VK

Врачи Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля успешно провели операцию ребенку, который получил травму глаза на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Несовершеннолетний играл во дворе на детской площадке и напоролся на ветку, когда доставал из кустов мячик. Глаз мальчика начал слезиться, семья немедленно обратилась за медицинской помощью. В ходе осмотра офтальмологи обнаружили в глазу ребенка инородное тело, было принято решение о проведении экстренной операции.

«Такая травма может привести к различным инфекциям и даже слепоте, если своевременно не обратиться за помощью. Во время операции мы удалили из глаза оставшуюся часть ветки и ввели антибиотик, чтобы избежать осложнений», — сообщил заведующий офтальмологическим отделением Максим Черников.

Ребенка выписали на амбулаторное лечение, врачам удалось сохранить мальчику 100%-ное зрение.

Ранее российская школьница едва не лишилась зрения из-за сгнившего зуба.

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