В Подмосковье ребенок едва не лишился зрения, напоровшись глазом на ветку

Врачи Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля успешно провели операцию ребенку, который получил травму глаза на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Несовершеннолетний играл во дворе на детской площадке и напоролся на ветку, когда доставал из кустов мячик. Глаз мальчика начал слезиться, семья немедленно обратилась за медицинской помощью. В ходе осмотра офтальмологи обнаружили в глазу ребенка инородное тело, было принято решение о проведении экстренной операции.

«Такая травма может привести к различным инфекциям и даже слепоте, если своевременно не обратиться за помощью. Во время операции мы удалили из глаза оставшуюся часть ветки и ввели антибиотик, чтобы избежать осложнений», — сообщил заведующий офтальмологическим отделением Максим Черников.

Ребенка выписали на амбулаторное лечение, врачам удалось сохранить мальчику 100%-ное зрение.

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