На Кубани работница администрации назвала участников СВО мошенниками и сидельцами

В Сочи на видео сняли женщину, которая, общаясь с группой граждан по поводу решения коммунальных вопросов, оскорбительно высказалась об участниках специальной военной операции. На записи не видно лица чиновницы, но снявшие высказывания на камеру утверждают, что в кадр попала сотрудница городской администрации из отдела казначейства. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash, который публикует отрывок записи.

На ней стоящая спиной к автору видео чиновница называет мать одной из женщин, которая говорит, что ее родственница сейчас на специальной военной операции, «обезьяной», а затем переключается на других участников СВО.

«Я знаю, кто на СВО. <...> Сидельцы на СВО, я представляю, какие мошенники на СВО», — заявляет женщина собравшимся.

Женщина, мать которой только что оскорбили, просит повторить эти слова на камеру, ей вторит мужчина. Чиновница отказывается от предложения. При этом она, вероятно, не знает, что ее снимают со спины.

Ранее россиянин оскорбил участников СВО и стал фигурантом уголовного дела.