Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Кубани работница администрации назвала участников СВО мошенниками и сидельцами

Работница горадминистрации Сочи назвала участников СВО сидельцами и мошенниками

close
Телеграм-канал «Kub Mash»

В Сочи на видео сняли женщину, которая, общаясь с группой граждан по поводу решения коммунальных вопросов, оскорбительно высказалась об участниках специальной военной операции. На записи не видно лица чиновницы, но снявшие высказывания на камеру утверждают, что в кадр попала сотрудница городской администрации из отдела казначейства. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash, который публикует отрывок записи.

На ней стоящая спиной к автору видео чиновница называет мать одной из женщин, которая говорит, что ее родственница сейчас на специальной военной операции, «обезьяной», а затем переключается на других участников СВО.

«Я знаю, кто на СВО. <...> Сидельцы на СВО, я представляю, какие мошенники на СВО», — заявляет женщина собравшимся.

Женщина, мать которой только что оскорбили, просит повторить эти слова на камеру, ей вторит мужчина. Чиновница отказывается от предложения. При этом она, вероятно, не знает, что ее снимают со спины.

Ранее россиянин оскорбил участников СВО и стал фигурантом уголовного дела.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами