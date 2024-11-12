Россиянка пыталась заработать на бронировании отелей и отдала мошенникам миллион рублей

В Кировской области женщина потеряла почти миллион рублей, пытаясь заработать на бронировании отелей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, с жительницей города Омутнинска связались неизвестные, которые предложили ей заработок в сети. Работа якобы заключалась в «бронировании отелей», что улучшало привлекательность гостиниц для других клиентов.

Россиянка согласилась и приступила к «работе». Новые «работодатели» просили ее своими средствами оплачивать номера в отелях переводами на карты физических лиц — это не смутило женщину. Сотрудничество с мошенниками продлилось четыре дня. В какой-то момент работница поняла, что ее обманывают, так как она не получила ни дохода, ни вложенных средств обратно.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Общий ущерб составил 966 тысяч рублей.

Ранее запуганная мошенниками пожилая саратовчанка лишилась 2,6 млн рублей.